Shimla News: मारपीट मामले में तीन आरोपी बरी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुस्मिता शर्मा की अदालत ने छह साल पुराने आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों राम शंकर, संतोष कुमार और करण कुमार को बरी कर दिया है। अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव और मुख्य गवाहों के मुकर जाने के कारण यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 जनवरी 2020 को नाभा हाउस में आरोपियों ने डंडों और बैट से लैस होकर शिकायतकर्ता गुलशन और उसके परिवार पर हमला किया था। संवाद
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