Shimla News: दो माह पहले खरीदा ट्रांसफार्मर गिराकर 400 किलो तांबा ले गए चोर

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चोरों ने ट्रांसफार्मर के अंदर के सभी जरूरी हिस्सों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) को 13 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।