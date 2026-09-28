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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   There is a possibility of uproar in the Municipal House today over the drinking water system including dogs and monkeys.

Shimla News: निगम सदन में आज कुत्तों-बंदरों समेत पेयजल व्यवस्था पर हंगामे के आसार

Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
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There is a possibility of uproar in the Municipal House today over the drinking water system including dogs and monkeys.
मेयर की अध्यक्षता में होगी बैठक
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कुत्तों और बंदरों के आतंक पर होगी विशेष चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम की मासिक बैठक मंगलवार को महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बचत भवन में होगी। दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में शहर में कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक पर हंगामे के आसार हैं। सदन के बाहर सामाजिक कार्यकर्ता धरना देंगे तो भीतर पार्षद सवाल पूछेंगे।


शिमला शहर में एक महीने में कुत्तों और बंदरों के हमलों की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। शांकली में दो साल की बच्ची को कुत्तों ने लहूलुहान कर दिया था जबकि अपर ढली और कसुम्पटी में बंदरों के हमले से दो लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। निगम प्रशासन इस मुद्दे पर विशेष चर्चा भी सदन में करवाने जा रहा है। पार्षद बंदरों और कुत्तों के काटने पर मुआवजे की मांग भी सदन में उठाने जा रहे हैं। सदन में 24 घंटे पेयजल योजना के काम, इसमें हो रही देरी और इसकी जांच को लेकर भी पार्षदों ने सवाल पूछे हैं। लक्कड़ बाजार में तहबाजारी से दुकान खाली न करवाने, पेयजल लाइनें बिछाने के लिए खोदे रास्तों-सड़कों की मरम्मत न होने, गुम्मा योजना का स्क्रैप चोरी होने के मामले पर भी सदन में जवाब लिया जाएगा।
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