Shimla News: लिफ्ट के पास बन रहे डबललेन पुल का नवंबर में पूरा होगा कार्य

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पुल पर इसके बाद सरिया बिछाकर स्लैब डाला जाएगा। डेक शीट बिछाने के साथ ही पुल के दोनों ओर पैदल चलने के लिए चार फुट से अधिक चौड़े रास्ते भी बनेंगे।सर्कुलर रोड पर करीब 13 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से बन रहे इस पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। पुल का निर्माण पूरा होने के बाद पुराने और नए दोनों पुलों से वाहनों की आवाजाही होगी। कांग्रेस कार्यालय के सामने पुल के जुड़ने वाले स्थान पर लोक निर्माण विभाग पहले ही पहाड़ी की कटिंग कर सड़क को चौड़ा कर चुका है। इससे नए पुल से यातायात शुरू होने पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी।