Shimla News: चमियान की महिलाओं ने संवारा गांव
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजधानी की चमियाना पंचायत की महिलाओं ने स्वच्छता का संदेश दिया है। चमियाना पंचायत की नीना ठाकुर, कृष्णा शांडिल और सभी महिलाओं ने अपने गांव बडई, टिपरा तथा बेंडी में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। सुबह से ही महिलाएं हाथों में झाड़ू, तगारी और दस्ताने लेकर सफाई करने उतरीं। इस दौरान गांव के मुख्य संपर्क मार्गाें और मुख्य जलस्रोतों के आसपास विशेष सफाई की। अभियान के दौरान भारी मात्रा में बिखरा हुआ प्लास्टिक कचरा, झाड़ियों की कटाई और एकत्रित किए अजैविक कचरे को उचित निपटान के लिए अलग से बोरियों में भरा गया। महिलाओं ने ग्रामीणों से अपने घरों के आसपास गंदगी न फैलाने और गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की अपील की। संवाद
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