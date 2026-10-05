{"_id":"6ac33ed01be2b5a18c049c2a","slug":"manali-banjar-jibhi-tourist-rush-traffic-jam-weekend-tourism-business-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल पर्यटन: मनाली, बंजार-जिभी में सैलानियों का सैलाब, सड़कों पर जाम; पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छुट्टियों और वीकेंड का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने कुल्लू-मनाली का रुख किया। रविवार को भी पर्यटन नगरी मनाली समेत मणिकर्ण-जरी, बंजार-जिभी और तीर्थन घाटी में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली। पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण कई मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया और जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही। शनिवार के बाद रविवार को भी कई सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। कुछ स्थानों पर वाहन काफी धीमी गति से आगे बढ़े। इससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। विज्ञापन

मनाली से लेकर जिभी तक बढ़ी आवाजाही

मनाली के वोल्वो बस स्टैंड से आगे मनाली की ओर जाने वाली सड़क, भुंतर से मणिकर्ण, बंजार-जिभी और बंजार से तीर्थन घाटी की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। मनाली के मालरोड और आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी दिनभर खूब चहल-पहल रही। परिवारों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में पर्यटक पर्यटन स्थलों का रुख करते नजर आए। मणिकर्ण और तीर्थन घाटी में भी पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही से पर्यटन गतिविधियां तेज रहीं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण कई जगह यातायात व्यवस्था पर दबाव देखने को मिला।

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पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे

पर्यटकों की भारी आमद का असर कारोबार पर भी दिखाई दिया। मनाली के बाजारों में दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी। होटल, होम स्टे, रेस्तरां और अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा मिला। वीकेंड पर बाजार में देर शाम तक पर्यटकों की आवाजाही बनी रही। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय दुकानदारों और पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। पर्यटन कारोबारियों वीर सिंह, रूम सिंह और आशीष ने बताया कि वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे कारोबार को फायदा मिल रहा है।

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