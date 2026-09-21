Shimla News: विंटेज 11 टीम ने वॉल्वरिन को हराकर जीता वॉलीबॉल मैच
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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टूरिज्म प्रीमियर लीग में किया शानदार प्रदर्शन
रस्साकशी, शतरंज में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान (आईटीएचएम) में विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित टूरिज्म प्रीमियर लीग (टीपीएल) के खेल मुकाबले सोमवार को समाप्त हो गए।
अंतिम दिन वॉलीबॉल का मुकाबला विंटेज 11 और वॉल्वरिन टीम के बीच हुआ। रोमांचक मुकाबले में विंटेज 11 ने वॉल्वरिन को हराकर जीत दर्ज की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में उत्साह के साथ खेल का प्रदर्शन किया। टीपीएल के तहत संस्थान के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। क्रिकेट, रस्साकशी, शतरंज, कैरम और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा दिखाने के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। अब आईटीएचएम के विद्यार्थी पर्यटन सप्ताह के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट गए हैं। विद्यार्थी लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सजावट और मंच संचालन समेत विभिन्न गतिविधियों की तैयारी कर रहे हैं।
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रस्साकशी, शतरंज में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान (आईटीएचएम) में विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित टूरिज्म प्रीमियर लीग (टीपीएल) के खेल मुकाबले सोमवार को समाप्त हो गए।
अंतिम दिन वॉलीबॉल का मुकाबला विंटेज 11 और वॉल्वरिन टीम के बीच हुआ। रोमांचक मुकाबले में विंटेज 11 ने वॉल्वरिन को हराकर जीत दर्ज की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में उत्साह के साथ खेल का प्रदर्शन किया। टीपीएल के तहत संस्थान के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। क्रिकेट, रस्साकशी, शतरंज, कैरम और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा दिखाने के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। अब आईटीएचएम के विद्यार्थी पर्यटन सप्ताह के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट गए हैं। विद्यार्थी लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सजावट और मंच संचालन समेत विभिन्न गतिविधियों की तैयारी कर रहे हैं।
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