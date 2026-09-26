{"_id":"6ab7c5672e7e57229f06bbd8","slug":"the-pace-of-the-apple-season-in-the-district-is-slow-the-supply-in-the-markets-is-now-halved-shimla-news-c-19-sml1002-793025-2026-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: जिले में सेब सीजन की रफ्तार धीमी

मंडियों में अब आधी रह गई आपूर्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: जिले में सेब सीजन की रफ्तार धीमी मंडियों में अब आधी रह गई आपूर्ति

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

