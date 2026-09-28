Shimla News: कुत्ते के हमले में घायल बच्ची का खर्च भी उठाए नगर निगम

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निगम के हाउस में प्रस्ताव पारित करने की उठाई मांगसभा का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त भुवन शर्मा से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि बच्ची के उपचार का खर्च जल्द नगर निगम उठाए। साथ ही दो लाख रुपये की मुआवजा राशि भी जारी की जाए।शिमला नागरिक सभा ने मांग की कि 29 सितंबर को होने वाली नगर निगम की आमसभा की बैठक में इस मुद्दे को एजेंडे में शामिल किया जाए। साथ ही शहर में आक्रामक और खतरनाक कुत्तों को पकड़ने की भी मांग की गई।