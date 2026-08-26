Shimla News: मैत्री संस्था ने प्रवासी मजदूरों संग मनाया रक्षाबंधन
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। मैत्री संस्था ने बुधवार को प्रवासी मजदूरों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान संस्था की बहनों ने घर-परिवार से दूर रहकर मेहनत करने वाले मजदूरों की कलाई पर राखी बांधी। यह विशेष आयोजन दोपहर एक बजे लिफ्ट के सामने वाली पार्किंग के टॉप फ्लोर में हुआ। संस्था की अध्यक्ष ममता गोयल ने बताया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, स्नेह और अपनत्व से भी बनते हैं। इस दौरान संस्था की उपाध्यक्ष शशि सूद, सह सचिव राजेश सोशी, मीडिया प्रभारी उमा कुमरा, सलाहकार कमला भोयल, पदाधिकारी पूनम अरोड़ा, उमा शर्मा, रजनी शर्मा, सविता आनंद, इंदू परिहार, तृप्ता शर्मा सहित सुशीला शर्मा उपस्थित रहीं। संवाद
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