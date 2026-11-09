Shimla News: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का 11 नवंबर को राज्यपाल करेंगे शुभारंभ, 14 को मुख्यमंत्री करेंगे समापन

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला इस वर्ष 11 से 14 नवंबर तक रामपुर बुशहर में आयोजित किया जाएगा। मेले का शुभारंभ 11 नवंबर को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे। वह पूर्वाह्न 11 बजे लवी मेला मैदान में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। 14 नवंबर को अपराह्न 3 बजे समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और लवी मेला आयोजन समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रामपुर की सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान से जुड़े इस ऐतिहासिक मेले में हर वर्ष प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी, कलाकार और पर्यटक पहुंचते हैं। मेले के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। शिमला के उपायुक्त एवं अंतरराष्ट्रीय लवी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने लोगों से 11 नवंबर को राज्यपाल के आगमन और शुभारंभ समारोह में अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। वहीं, आयोजन समिति के सचिव एवं रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के आगमन और 14 नवंबर को होने वाले समापन समारोह में लोगों को शामिल होने का न्योता दिया है। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले को लेकर सोमवार से लवी मेला मैदान में व्यापारियों और दुकानदारों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें और स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मेले के चारों दिन विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी।प्रदर्शनियों के माध्यम से सरकारी विभाग अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएंगे। मेले में आने वाले लोग 11 से 14 नवंबर तक इन प्रदर्शनियों का अवलोकन कर विभिन्न विभागों की योजनाओं और उनके तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से मेले को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।