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Shimla News: इग्नू ने दिसंबर 2026 टीईई के एडमिट कार्ड किए जारी

Mon, 09 Nov 2026 11:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:28 PM IST
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Indira Gandhi National Open University
25 नवंबर से दो पालियों में होंगी परीक्षाएं, बिलासपुर जिले में बनाए गए दो केंद्र
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बिलासपुर।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पात्र विद्यार्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षाएं 25 नवंबर 2026 से शुरू होंगी। इनका आयोजन प्रतिदिन दो सत्रों में किया जाएगा। पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगा। जिले में राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं और बिलासपुर में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
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विद्यार्थी अपने यूजरनेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग-इन कर दिसंबर 2026 टीईई हॉल टिकट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में नाम, परीक्षा केंद्र और तारीखों की जांच जरूर करें। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र की प्रिंटेड कॉपी और इग्नू द्वारा जारी मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। इनके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
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