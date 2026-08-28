Shimla News: जिले में धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी में शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शहर के मुख्य बाजारों में दिनभर खरीददारी के लिए लोगों की चहल-पहल देखने को मिली। सुबह 5:47 से 9:48 बजे तक बहनों ने तिलक लगाकर भाइयों की कलाई पर रेशम के धागे से बनी राखी बांधी। भाइयों ने बहनों की रक्षा का वचन लिया। रक्षाबंधन के चलते बाजारों में हलवाइयों ने तरह-तरह की मिठाइयों की दुकानें सजा रखी थीं। बहनों ने अपने छोटे भाईयों के लिए कार्टून और लाइटों वाली राखियां खरीदीं। इसके अलावा बाजार में भाई भी बहनों के लिए उपहार की खरीददारी करते दिखे। संवाद
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