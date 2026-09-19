फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Chamba: AI based patient monitoring; buzzer to sound if a patient falls out of bed.

चंबा: एआई से मरीजों की निगरानी, बिस्तर से गिरते ही बजेगा बजर, छात्राओं ने बनाया माॅडल

Sat, 19 Sep 2026 01:21 PM IST
Krishan Singh पंकज सलारिया, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
पंकज सलारिया, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 01:21 PM IST
सार

मॉडल की खासियत यह है कि यह नर्सों को मरीज को दवा देने के समय की जानकारी भी देगा। मरीज से संबंधित आवश्यक जानकारी मोबाइल और स्क्रीन पर देखी जा सकेगी।

विज्ञापन
Chamba: AI based patient monitoring; buzzer to sound if a patient falls out of bed.
चंबा स्कूल की छात्राओं ने स्मार्ट एआई फ्यूचर अस्पताल का मॉडल तैयार किया। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा की छात्राओं ने विज्ञान और तकनीक का संगम प्रस्तुत करते हुए स्मार्ट एआई फ्यूचर अस्पताल का मॉडल तैयार किया है। जमा एक की छात्राओं अपूर्वा और अनमोल ने गाइड शिक्षिका पूजा नरयाल के मार्गदर्शन में मॉडल तैयार किया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मरीजों की निगरानी की व्यवस्था प्रदर्शित की गई है। मरीज के बिस्तर से गिरने की स्थिति में तुरंत बजर बजेगा और एलईडी से स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी सूचना मिलेगी। इससे समय रहते मरीज की मदद की जा सकेगी।

विज्ञापन


मॉडल की खासियत यह है कि यह नर्सों को मरीज को दवा देने के समय की जानकारी भी देगा। मरीज से संबंधित आवश्यक जानकारी मोबाइल और स्क्रीन पर देखी जा सकेगी। इसमें एआई नर्स की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है, जो मरीज की निगरानी करने और जरूरी सूचना उपलब्ध करवाने में सहायक होगी। छात्राओं ने बताया कि मॉडल का उद्देश्य अस्पतालों में तकनीक की मदद से मरीजों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। गाइड शिक्षिका पूजा नरयाल ने बताया कि छात्राओं के साथ मिलकर यह मॉडल तैयार किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed