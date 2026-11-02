Shimla News: महिला चित्रकार ने पेंटिंग से करवाए दार्शनिकता, आध्यात्मिकता के दर्शन

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कैनवास पर उकेरी मधुबनी और वर्ली कला

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। राजधानी के गेयटी थियेटर के टेवरन हॉल में नवी मुंबई की कलाकार रिंकी वानमोरे की कलाकृतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।



उन्होंने मधुबनी कला में आध्यात्म और प्रकृति के अनूठे संगम को कैनवास पर उकेरकर अपनी कला यात्रा को प्रदर्शित किया है। हॉल में प्रदर्शित मधुबनी और वर्ली कला से सजे चित्र दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। रिंकी की कलाकृतियों में दार्शनिकता और आध्यात्मिकता की झलक देखने को मिलती है। इनकी एक प्रमुख कृति में बांसुरी को मानव हृदय का प्रतीक दर्शाया है। यह कृति संदेश देती है कि जिस तरह बांसुरी भीतर से खाली होकर स्वयं को भगवान कृष्ण की सांसों के लिए समर्पित कर देती है, उसी तरह मनुष्य को भी अहंकार त्यागकर स्वयं को दिव्यता के प्रति समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर ही जीवन में दिव्य प्रेम का प्रवाह संभव है। उनकी कलाकृतियों में गायों को भारतीय परंपरा में पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। कलाकार रिंकी वानमोरे ने कहा कि उनके लिए कला केवल एक पेशा नहीं, बल्कि थेरेपी है। वह मधुबनी और भारतीय लोक कला के क्षेत्र में काम करती हैं।