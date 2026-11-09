Shimla News: सुबह आठ बजे के बाद चलीं एचआरटीसी बसें

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लोकल और लंबे रूटों पर सुबह 8 बजे तक बंद रहीं बसेंसुबह आठ बजे के बाद शिमला ग्रामीण, अर्की, जुन्गा, मेहली, मशोबरा और सुन्नी सहित आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों का संचालन शुरू हुआ। सुबह की बसें देरी से चलने के कारण लोगों को कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन इसके बाद बसों की नियमित आवाजाही शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे तक स्थिति सामान्य हो गई थी।एचआरटीसी के शिमला ग्रामीण डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंकुर वर्मा ने बताया कि सुबह 11 बजे के बाद सभी बसें निर्धारित समय पर चलाई गईं। दोपहर एक बजे तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई थी। उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर रविवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह आठ बजे तक बस सेवा बंद रखी थी। इसके बाद सभी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया।