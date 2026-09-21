Shimla News: कुत्तों के हमले का सभा ने जताया विरोध
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के शांकली क्षेत्र में दो वर्षीय बच्ची पर कुत्तों के हमले पर शिमला नागरिक सभा ने रोष व्यक्त किया है। वहीं सभा की ओर से पशुओं के लगातार बढ़ते आतंक पर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है और उपचार चला हुआ है। सभा ने नगर निगम प्रशासन से आवारा कुत्तों, बंदरों और लंगूरों के आतंक पर तत्काल निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। सदस्यों ने कहा कि 14 सितंबर को भी प्रदर्शन कर निगम को इस समस्या से अवगत करवाया था। तब भी ठोस कदम उठाने की मांग की गई थी लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ब्यूरो
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