{"_id":"6ace445de956f504ee0de971","slug":"the-construction-of-the-tunnel-even-with-machines-is-not-acceptable-and-people-protest-shimla-news-c-19-sml1002-803249-2026-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: मशीनों से भी टनल का निर्माण मंजूर नहीं, विरोध में उतरे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: मशीनों से भी टनल का निर्माण मंजूर नहीं, विरोध में उतरे लोग

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

