{"_id":"6aff03e8843863f85e087b1b","slug":"the-bjp-will-be-strengthened-at-the-booth-level-meetings-will-be-held-soon-shimla-news-c-19-sml1002-822428-2026-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: बूथ स्तर पर भाजपा को किया

जाएगा मजबूत, जल्द होंगी बैठकें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: बूथ स्तर पर भाजपा को किया जाएगा मजबूत, जल्द होंगी बैठकें

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

