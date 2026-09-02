Shimla News: अग्रवाल धर्मशाला में मनाया जाएगा जन्मोत्सव
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शहर के लौंगवुड स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर अग्रवाल धर्मशाला में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर समिति की ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान शाम 6 से रात 12 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भजन प्रवाहक गुलजार वासुदेव, यमुनानगर वाले, भजनों की मनमोहक प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बनाएंगे। वहीं, श्याम रसोई (फलाहार) रात 8 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगी। आयोजक समिति के सदस्य राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर हर वर्ष अग्रवाल धर्मशाला में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। संवाद
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