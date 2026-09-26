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Shimla News: सोने को फर्जी बताने पर बैंक को बाजार दर पर सोने की कीमत चुकाने का आदेश

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST

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