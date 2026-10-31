हिमाचल: 633 टीजीटी और प्रवक्ता बने मुख्याध्यापक, शिक्षा विभाग ने दिवाली से पहले दिया पदोन्नति का तोहफा

हिमाचल प्रदेश में 633 टीजीटी और पदोन्नत प्रवक्ताओं को दिवाली से पहले मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नति का तोहफा मिला है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों(टीजीटी) और पदोन्नत प्रवक्ताओं को मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उन शिक्षकों दो दी गई है, जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी विकल्प के पदोन्नत किया गया था। इन शिक्षकों ने निदेशालय के 11 दिसंबर 2025 के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति का विकल्प चुना था। यह पदोन्नति श्रेणी दो अराजपत्रित के अंतर्गत हुई है। पदोन्नत शिक्षकों को संशोधित (वेतन) नियम 2022 के स्तर 13 के तहत वेतन मिलेगा। पदोन्नत शिक्षकों को राजकीय उच्च विद्यालयों में रिक्त पदों पर तैनात किया जाएगा। पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार संभालना होगा। इस संबंध में शनिवार को स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

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