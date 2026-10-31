फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   TGTs and Lecturers promoted to Headmasters; Education Department gives a Diwali gift in the form of promotions

हिमाचल: 633 टीजीटी और प्रवक्ता बने मुख्याध्यापक, शिक्षा विभाग ने दिवाली से पहले दिया पदोन्नति का तोहफा

Sat, 31 Oct 2026 01:13 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 01:13 PM IST
सार

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों(टीजीटी) और पदोन्नत प्रवक्ताओं को  मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उन शिक्षकों दो दी गई है, जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी विकल्प के पदोन्नत किया गया था।

विज्ञापन
TGTs and Lecturers promoted to Headmasters; Education Department gives a Diwali gift in the form of promotions
हिमाचल में टीजीटी व प्रमोटी प्रवक्ता पदोन्नत। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में 633 टीजीटी और पदोन्नत प्रवक्ताओं को दिवाली से पहले मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नति का तोहफा मिला है।  विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों(टीजीटी) और पदोन्नत प्रवक्ताओं को  मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उन शिक्षकों दो दी गई है, जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी विकल्प के पदोन्नत किया गया था।  इन शिक्षकों ने निदेशालय के 11 दिसंबर 2025 के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति का विकल्प चुना था। यह पदोन्नति श्रेणी दो अराजपत्रित के अंतर्गत हुई है। पदोन्नत शिक्षकों को संशोधित (वेतन) नियम 2022 के स्तर 13 के तहत वेतन मिलेगा। पदोन्नत शिक्षकों को राजकीय उच्च विद्यालयों में रिक्त पदों पर तैनात किया जाएगा। पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार संभालना होगा। इस संबंध में शनिवार को स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

विज्ञापन

 

Trending Videos

कार्यभार ग्रहण और शर्तें
कार्यभार ग्रहण करने की समय सीमा 30 किलोमीटर तक की दूरी के लिए एक दिन है। 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए आदेश जारी होने की तिथि से पांच दिन मिलेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही एक वर्ष के लिए वापस लिया जाएगा। संबंधित प्रधानाचार्यों को पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। कार्यमुक्त करने से पहले सेवा विवरण और अन्य शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

पदोन्नति नियम और न्यायिक मामले
किसी भी पदोन्नत कर्मचारी को जनहित में पदोन्नति छोड़ने का अधिकार नहीं है। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति छोड़ने का आवेदन करता है, तो स्वीकार्य कारणों पर ही विचार होगा। ऐसे कर्मचारी को एक वर्ष या अगली विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बैठक तक अयोग्य माना जाएगा। ये पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित अदालती मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी। साथ ही, ये राज्य सरकार के निर्णयों और प्रशासनिक समीक्षा के अधीन भी होंगी।  संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे पदोन्नत हुए मुख्याध्यापकों को तत्काल कार्यमुक्त करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed