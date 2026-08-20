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Shimla News: झंझीड़ी में फंसा टेंपो ट्रैवलर, यात्री परेशान

Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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Tempo Traveller stuck at Jhanjhidi; passengers inconvenienced.
शिमला। राजधानी के झंझीड़ी में फाइबर लाइन बिछाने के कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के लिए चलने वाला एचआरटीसी का टेंपो ट्रैवलर दो जगह फंसा रहा। सड़क किनारे खोदाई के बाद फेंकी मिट्टी और पत्थरों के कारण दोपहर करीब साढ़े 12 बजे ट्रैवलर आगे नहीं जा पाया। इसे निकालते समय ट्रैवलर की एक ओर की तेल टंकी का ढक्कन भी टूट गया। मरम्मत करवाकर शाम करीब साढ़े चार बजे रूट पर लौटा ट्रैवलर एक बार फिर सड़क पर फैली मिट्टी और पत्थरों के कारण फंस गया। ट्रैवलर में 24 से अधिक सवारियां थीं। सवारियों को इस कारण करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस कारण ट्रैवलर के तीन फेरे प्रभावित हुए। स्थानीय निवासी संतोष वर्मा, अरुण कुमार, प्रवेश कुमारी, आर्यन ठाकुर, अंकुश, कीर्ति और विनोद नेगी ने कहा कि फाइबर लाइन बिछाने का कार्य रात को किया जाना चाहिए। परिवहन निगम की राइड विद प्राइड टैक्सी सर्विस के इंचार्ज जाजू राम ने कहा कि खोदाई के कारण गाड़ी फंसने से उसे नुकसान हुआ। ब्यूरो
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