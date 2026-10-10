Shimla News: खलीनी, बुशहर एफसी और अमिगो एफसी ने जीते मुकाबले

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शिमला। राजधानी के बालूगंज खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को दूसरे दिन के मुकाबले खेले गए। रविवार को प्रतियोगिता का समापन होगा। बुशहर एफसी ने एमआईआर एफए को 3-0 से मात दी। ऑडियो एफसी ने रॉयल एफसी को 1-0 से शिकस्त दी। खलीनी ने शोघी को 2-0 से हराया। किजुना एफसी ने टाइटंस के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की। अमिगो एफसी ने जांगडू एफसी को 1-0 से मात दी। वहीं, एनयूएफसी और टीम-7 के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके अलावा केलसांग और जैक एफसी के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। आयोजक समिति के सदस्य विथूल ने बताया कि रविवार को प्रतियोगिता अंतिम दिन है। अंतिम दिन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।