Shimla News: निगम टीम ने नौ तहबाजारियों का सामान किया जब्त

विज्ञापन

शिमला। त्योहारी सीजन शुरू होते ही तहबाजारियों ने बाजारों और मंदिरों के बाहर दुकानें सजाना फिर से शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम ने शनिवार शाम शहर के लोअर बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां सड़क पर सामान सजाए बैठे तीन तहबाजारियों का सामान जब्त किया गया। निगम टीम ने ढली क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। ढली टनल के पास चार, संजौली बाजार में एक लक्कड़ बाजार से भी एक तहबाजारी का सामान जब्त किया गया। नगर निगम टीम ने कुल नौ तहबाजारियों का सामान जब्त किया है। नगर निगम का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान भी शहर के बाजारों में निरीक्षण जारी रहेगा। नो वेंडिंग जोन में दुकानें सजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो