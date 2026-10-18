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Shimla News: महिला और पुरुष वर्ग में समरहिल ने जीती फुटबॉल प्रतियोगिता

Sun, 18 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:55 PM IST
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teams won in sports
बॉयज वर्ग में समरहिल एफसी ने टाइटेनियम एफसी को हराया, लड़कियों में यूआईएलएस को 6-0 से दी मात
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प्रतियोगिता में 12 टीमों ने लिया भाग, दशहरे पर सम्मानित किए जाएंगे विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के समरहिल खेल मैदान में दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में रविवार को फुटबाॅल के फाइनल मुकाबले खेले गए। लड़कों के वर्ग में समरहिल एफसी और टाइटेनियम एफसी के बीच फाइनल खेला गया। इसमें समरहिल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं, लड़कियों के फाइनल में समरहिल की टीम ने एकतरफा मुकाबले में यूआईएलएस को 6-0 से शिकस्त देकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।
आयोजकों के अनुसार फुटबाॅल प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। लड़कों के वर्ग में समरहिल एफसी ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और 4-1 के अंतर से जीत दर्ज की। लड़कियों के वर्ग में समरहिल की टीम ने शानदार तालमेल और आक्रामक खेल दिखाते हुए यूआईएलएस को कोई मौका नहीं दिया और 6-0 से मुकाबला जीत लिया।
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आयोजक अक्षय कुमार ने बताया कि दशहरा उत्सव के तहत समरहिल खेल मैदान में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। फुटबॉल से पहले क्रिकेट और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताएं दशहरा तक चलती रहेंगी। इसी दिन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
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