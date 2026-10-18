Shimla News: राष्ट्रपति निवास में सजा संस्कृति और देशभक्ति का रंग, 700 से अधिक लोगों ने देखा ऑटम फेस्ट

विद्यार्थियों ने नाटक से नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण का दिया संदेशअमर उजाला ब्यूरोशिमला। राष्ट्रपति निवास मशोबरा में रविवार को ऑटम फेस्ट-2026 का आयोजन किया गया। इसमें 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रपति के ऐतिहासिक ग्रीष्मकालीन निवास के मुख्य लॉन में आयोजित उत्सव में देशभक्ति, हिमाचली लोक संस्कृति, संगीत और कला का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पुलिस के हारमनी ऑफ पाइंस पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही। बैंड के कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, शिमला के विद्यार्थियों ने चिट्टा और नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। नाटक में नशे के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी निभाने पर भी जोर दिया गया।कुल्लू की लोक संस्कृति ने मोहा मनकार्यक्रम में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से कुल्लू के पारंपरिक सांस्कृतिक दल ने प्रस्तुतियां दीं। वहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), कुफरी के विद्यार्थियों ने शास्त्रीय प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और आकर्षक बनाया। युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर दर्शकों की सराहना बटोरी। मशोबरा की पहाड़ियों के बीच स्थित राष्ट्रपति निवास अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऑटम फेस्ट जैसे आयोजनों के माध्यम से इस ऐतिहासिक स्थल को आम लोगों से जोड़ने, स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने और युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्सव का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। आयोजन ने देशभक्ति, सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ राष्ट्रपति निवास मशोबरा को एक प्रमुख विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की पहल को भी मजबूती दी।