Shimla News: एचपीयू में शिक्षकों का धरना 21वें दिन भी जारी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की स्वायत्तता, अकादमिक स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा की मांग को लेकर एचपीयू शिक्षक कल्याण संघ का विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत मंगलवार को 21वें दिन भी धरना जारी रहा। शिक्षकों ने कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देकर विवि से जुड़े नीतिगत और प्रशासनिक मामलों में संस्थागत प्रक्रियाओं और संवाद को प्राथमिकता देने की मांग की। धरने को हिंदी विभाग के डॉ. नरेश, महिला अध्ययन विभाग की डॉ. सीमा, अंग्रेजी विभाग की डॉ. प्रियंका वैद्य, आईटीएचएम के प्रो. चंद्रमोहन और शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉ. मनोहर ने संबोधित किया। डॉ. प्रियंका वैद्य ने शिक्षकों के कॅरिअर विकास के लिए कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) बहाल करने की जरूरत बताई। संवाद
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