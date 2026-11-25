{"_id":"6b06e8921ac759fe6b08163b","slug":"sushil-arrested-based-on-facts-asp-shimla-news-c-19-sml1002-825295-2026-11-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"तथ्यों के आधार पर की गई

सुशील की गिरफ्तारी : एएसपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तथ्यों के आधार पर की गई सुशील की गिरफ्तारी : एएसपी

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

