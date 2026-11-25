Shimla News: रात के अंधेरे में अवैध डंपिंग सड़कें तंग, हादसों का खतरा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
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बडश में सड़क किनारे डंप की जा रही मिट्टी
पंचायत प्रधान ने वन विभाग से की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी से सटी पगोग पंचायत के बडश क्षेत्र में रात के अंधेरे में हो रही अवैध डंपिंग से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मिट्टी ढोने वाले टिप्परों के चालक रात के समय सड़क किनारे मिट्टी खाली कर रहे हैं। इससे न केवल सड़कें तंग हो गई हैं, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।
पंचायत के अनुसार बुधवार को भी यहां टिप्परों के माध्यम से मिट्टी डंप की गई। सड़क किनारे मिट्टी के ढेर लगने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिप्परों के गुजरने से उड़ने वाली धूल के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मामले को लेकर पगोग पंचायत के प्रधान कांशीराम शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उनके समक्ष इसकी शिकायत की है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वन विभाग के गार्ड को सूचना दी है, ताकि मौके का निरीक्षण किया जा सके और सड़क किनारे मिट्टी डंप करने वाले वाहनों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि वन विभाग से मांग की गई है कि अवैध डंपिंग करते पकड़े जाने वाले वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
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पंचायत प्रधान ने वन विभाग से की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी से सटी पगोग पंचायत के बडश क्षेत्र में रात के अंधेरे में हो रही अवैध डंपिंग से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मिट्टी ढोने वाले टिप्परों के चालक रात के समय सड़क किनारे मिट्टी खाली कर रहे हैं। इससे न केवल सड़कें तंग हो गई हैं, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।
पंचायत के अनुसार बुधवार को भी यहां टिप्परों के माध्यम से मिट्टी डंप की गई। सड़क किनारे मिट्टी के ढेर लगने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिप्परों के गुजरने से उड़ने वाली धूल के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मामले को लेकर पगोग पंचायत के प्रधान कांशीराम शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उनके समक्ष इसकी शिकायत की है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वन विभाग के गार्ड को सूचना दी है, ताकि मौके का निरीक्षण किया जा सके और सड़क किनारे मिट्टी डंप करने वाले वाहनों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि वन विभाग से मांग की गई है कि अवैध डंपिंग करते पकड़े जाने वाले वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
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