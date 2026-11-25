Shimla News: गुजरात की महिलाओं के हाथों की कारीगरी के कायल हुए लोग
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
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ग्राहकों की मांग पर मौके पर तैयार हो रहे टोट बैग, पसंद के फैब्रिक, रंग और ऊन के धागों से कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी
क्रोशिया से बने पर्स, टोपी, फोन कवर भी उपलब्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। रिज मैदान पर इन दिनों गुजरात से आई महिलाओं की हाथों की कारीगरी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। स्टॉल संचालक पूनम बेन प्रफुल्ल चंद ठाकुर के स्टॉल पर महिलाएं ग्राहकों की मांग के अनुसार मौके पर ही टोट बैग, कैरी बैग और फोन कवर तैयार कर रही हैं।
यहां महिलाएं ग्राहकों की पसंद के फैब्रिक, रंग और ऊन के धागों से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। ग्राहक अपनी पसंद का रंग, डिजाइन और साइज बताते हैं और महिलाएं उसी के अनुसार बैग पर खूबसूरत कढ़ाई कर उसे मौके पर ही तैयार कर देती हैं। आकर्षक डिजाइन वाले यह बैग 100 से 250 रुपये तक में उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्टॉल पर क्रोशिया से तैयार किए पर्स, थैले, टोपी, फोन कवर और सजावटी उत्पाद भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। हाथों से तैयार इन उत्पादों की बारीक बुनाई और रंगों का खूबसूरत मेल ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार मौके पर डिजाइन भी बनवा सकते हैं। इसके लिए महिलाओं की ओर से केवल 50 रुपये लिए जा रहे हैं। कम कीमत और बारीक कारीगरी के चलते छात्राओं, युवतियों और महिला पर्यटकों में इन उत्पादों की खास मांग है। स्टॉल संचालक पूनम बेन का कहना है कि वह सालभर अलग-अलग शहरों में जाकर इस तरह के उत्पाद तैयार करती हैं। शिमला में भी उन्हें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
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क्रोशिया से बने पर्स, टोपी, फोन कवर भी उपलब्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। रिज मैदान पर इन दिनों गुजरात से आई महिलाओं की हाथों की कारीगरी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। स्टॉल संचालक पूनम बेन प्रफुल्ल चंद ठाकुर के स्टॉल पर महिलाएं ग्राहकों की मांग के अनुसार मौके पर ही टोट बैग, कैरी बैग और फोन कवर तैयार कर रही हैं।
यहां महिलाएं ग्राहकों की पसंद के फैब्रिक, रंग और ऊन के धागों से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। ग्राहक अपनी पसंद का रंग, डिजाइन और साइज बताते हैं और महिलाएं उसी के अनुसार बैग पर खूबसूरत कढ़ाई कर उसे मौके पर ही तैयार कर देती हैं। आकर्षक डिजाइन वाले यह बैग 100 से 250 रुपये तक में उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्टॉल पर क्रोशिया से तैयार किए पर्स, थैले, टोपी, फोन कवर और सजावटी उत्पाद भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। हाथों से तैयार इन उत्पादों की बारीक बुनाई और रंगों का खूबसूरत मेल ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार मौके पर डिजाइन भी बनवा सकते हैं। इसके लिए महिलाओं की ओर से केवल 50 रुपये लिए जा रहे हैं। कम कीमत और बारीक कारीगरी के चलते छात्राओं, युवतियों और महिला पर्यटकों में इन उत्पादों की खास मांग है। स्टॉल संचालक पूनम बेन का कहना है कि वह सालभर अलग-अलग शहरों में जाकर इस तरह के उत्पाद तैयार करती हैं। शिमला में भी उन्हें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
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