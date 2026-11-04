फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Supervisors for students are appointed for research.

Shimla News: शोध के लिए विद्यार्थियों के सुपरवाइजर तय

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Supervisors for students are appointed for research.
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग में एमएससी के चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सुपरवाइजर आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएससी डाटा साइंस के सत्र 2025-27 के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग सुपरवाइजर तैयार किए हैं। इसकी सूची जारी कर विद्यार्थियों के रोलनंबर, परीक्षा रोल नंबर, नाम और संबंधित शिक्षक का विवरण शामिल किया है। विद्यार्थियों को शोध कार्य के लिए अब इन शिक्षकों के मार्गदर्शन में काम करना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें