Shimla News: जाखू से बड़ा होगा समरहिल का रावण, 50 फुट ऊंचा पुतला चलेगा

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वहीं जाखू स्थित हनुमान मंदिर में रावण के 45 फुट ऊंचे पुतले का दहन होगा। यहां मेघनाद का 40 फुट और कुंभकरण का 35 फुट ऊंचा पुतला बनाया जा रहा है। दहन से पहले आतिशबाजी की जाएगी। मंदिर में दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जाखू मंदिर को रंग-रोगन कर सजाया जा रहा है। इसके अलावा गेंदे के फूलों से मंदिर की भव्य सजावट की जाएगी।