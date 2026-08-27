Shimla News: राखी बनाने की स्पर्धा में सृष्टि रही प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:59 PM IST
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जुन्गा (शिमला)। क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल में वीरवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में दसवीं कक्षा की सृष्टि ने प्रथम, आठवीं कक्षा की अवनी ने द्वितीय और नौवीं कक्षा की मानवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन पर्व के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और स्नेह का पवित्र पर्व है। संवाद
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