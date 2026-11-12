Shimla News: एचपीयू की अंतर महाविद्यालय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 28 से

विज्ञापन

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 28 नवंबर से होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी संशोधित खेल कैलेंडर के अनुसार प्रतियोगिता 28 से 30 नवंबर तक एचपीयू पीजी सेंटर शिमला में होगी। पहले जारी खेल कैलेंडर में बदलाव के बाद प्रतियोगिता की नई तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों की महिला फुटबॉल टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता के माध्यम से कॉलेजों की खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और विश्वविद्यालय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। संवाद