Shimla News: राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता दो से
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:54 PM IST
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शिमला। राजधानी के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 से 4 अक्तूबर तक राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसमें प्रदेश के करीब 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चौहान ने बताया कि खेल परिसर में कैडेट और जूनियर वर्ग की तीन दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
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