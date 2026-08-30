Shimla News: स्वर्ण पब्लिक स्कूल समूह गान, नाटक और नाटी में प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के स्वर्ण पब्लिक स्कूल टुटीकंडी के छात्रों ने अंडर-14 बॉयज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। समूह गान, नाटक और नाटी में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन कैन स्कूल में हुआ। स्कूल प्रबंधन के अनुसार सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाषण, समूह गान, एकांकी नाटक और नाटी में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीते। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता में स्कूल की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। कुश्ती में खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा मेहता ने कहा कि खिलाड़ियों और कलाकारों को बधाई दी।
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शिमला। राजधानी के स्वर्ण पब्लिक स्कूल टुटीकंडी के छात्रों ने अंडर-14 बॉयज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। समूह गान, नाटक और नाटी में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन कैन स्कूल में हुआ। स्कूल प्रबंधन के अनुसार सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाषण, समूह गान, एकांकी नाटक और नाटी में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीते। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता में स्कूल की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। कुश्ती में खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा मेहता ने कहा कि खिलाड़ियों और कलाकारों को बधाई दी।