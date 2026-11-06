विशेष सॉफ्टवेयर तैयार: हिमाचल में ऑनलाइन बनेगी शिक्षकों की एसीआर, कागजी औपचारिकताओं से मिलेगी मुक्ति

शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भर सकेंगे

नई व्यवस्था के तहत शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भर सकेंगे। इसके बाद रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों के पास मूल्यांकन और सत्यापन के लिए ऑनलाइन ही पहुंच जाएगी। इससे शिक्षकों को दस्तावेज तैयार करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। वहीं, अधिकारियों के लिए भी रिपोर्ट की जांच और सत्यापन करना आसान होगा। इससे पूरी प्रक्रिया में समय की बचत के साथ पारदर्शिता आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि एसीआर किसी भी सरकारी कर्मचारी के सालभर के कार्य और प्रदर्शन का आधिकारिक मूल्यांकन होती है। इसमें शिक्षक के शैक्षणिक कार्यों, जिम्मेदारियों के निर्वहन, कार्यशैली, अनुशासन और विभागीय दायित्वों के प्रति प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से शिक्षा विभाग की प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक सरल और सुविधाजनक हो सकेगी।