Shimla News: फिल्म खूंटा के हुई विशेष स्क्रीनिंग
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और पहचान को बढ़ावा देने की पहल के तहत आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रैक) शिमला ने एमेच्योर ड्रामेटिक्स क्लब (एडीसी) शिमला के समन्वय से फिल्म खूंटा की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। यह स्क्रीनिंग 29 सितंबर को आरट्रैक के सिनेमा ऑडिटोरियम में हुई। स्क्रीनिंग में एडीसी के सदस्यों एवं उनके परिवारों, आरट्रैक के अधिकारियों तथा स्थानीय सिविल डिफेंस कर्मियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। फिल्म खूंटा प्रदेश के प्राकृतिक परिवेश, संस्कृति, परंपराओं, जनजीवन और सामाजिक मूल्यों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करती है। फिल्म में स्थानीय प्रतिभाओं और क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमुखता दी है। आयोजकों के अनुसार यह पहल भारतीय सेना और स्थानीय समुदाय के बीच जुड़ाव को मजबूत करने तथा हिमाचल की परंपराओं, विरासत और सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता एवं सराहना बढ़ाने का प्रयास है। एडीसी शिमला की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा से जुड़ा संस्थान है और वर्तमान में भी कला एवं रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता है। ब्यूरो
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