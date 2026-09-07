Shimla News: चंबा में कंडक्टर से वसूली मामले में एसओ को तुरंत किया जाए निलंबित
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
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एचआरटीसी चालक-परिचालकों ने प्रदर्शन कर उठाई मांग
अवैध वसूली की परिवहन निगम प्रबंधन करवाए जांच
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चंबा में हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेक्शन ऑफिसर पर कंडक्टर से जबरन चार हजार रुपये की वसूली किए जाने के मामले को लेकर निगम के चालक-परिचालकों ने सोमवार को पुराना बस अड्डा में धरना-प्रदर्शन कर नारेबाजी की। चालक-परिचालकों ने मामले के उजागर होने के बावजूद आरोपी एसओ के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने और उसे बचाने के आरोप लगाए।
परिचालक संघ के प्रधान प्रीत महेंद्र, चालक पदम और लेजराम ने कहा कि एक छोटे कर्मचारी को डरा-धमकाकर वसूली किए जाने के आरोपों के बाद अवैध रूप से वसूली करने और परिचालकों को डराने वाले सेक्शन ऑफिसर को तुरंत निलंबित किया जाए। साथ ही, निगम प्रबंधन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाए। उन्होंने कहा कि जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि आरोपी कब से इस तरह चालक-परिचालकों से टिकट का कैश लेकर एक चिट के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय में दिखाने का क्रम चला रहा था। चालक-परिचालक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि चेकिंग के दौरान किसी परिचालक का 20 रुपये भी कैश कम हो या टिकट न काटा हो तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। यहां हजारों रुपये की गड़बड़ी और वसूली किए जाने के आरोप के बावजूद एसओ को न तो निलंबित किया और न ही उसके खिलाफ कोई जांच बिठाई गई। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन के आम कर्मचारी और अधिकारी के लिए अलग-अलग नियम तथा कार्रवाई किए जाने के रवैये से चालक-परिचालकों में गुस्सा है। आरोपी पर इससे पहले भी कई तरह की गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आज तक इन गड़बड़ियों की न तो जांच रिपोर्ट सामने आई और न ही आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। प्रीत महेंद्र ने कहा कि कंडक्टर से वसूली किए जाने का मामला उजागर होने और इसकी शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधन के समक्ष लिखित रूप में दिए जाने के बावजूद निगम प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक परिचालक चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। यह सिर्फ एक मामला सामने आया है। इससे पहले न जाने कितने परिचालक इस वसूली का शिकार हुए होंगे। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियों की निगम प्रबंधन जांच करवाए और इन पर पूरी तरह रोक लगाए।
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अवैध वसूली की परिवहन निगम प्रबंधन करवाए जांच
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चंबा में हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेक्शन ऑफिसर पर कंडक्टर से जबरन चार हजार रुपये की वसूली किए जाने के मामले को लेकर निगम के चालक-परिचालकों ने सोमवार को पुराना बस अड्डा में धरना-प्रदर्शन कर नारेबाजी की। चालक-परिचालकों ने मामले के उजागर होने के बावजूद आरोपी एसओ के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने और उसे बचाने के आरोप लगाए।
परिचालक संघ के प्रधान प्रीत महेंद्र, चालक पदम और लेजराम ने कहा कि एक छोटे कर्मचारी को डरा-धमकाकर वसूली किए जाने के आरोपों के बाद अवैध रूप से वसूली करने और परिचालकों को डराने वाले सेक्शन ऑफिसर को तुरंत निलंबित किया जाए। साथ ही, निगम प्रबंधन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाए। उन्होंने कहा कि जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि आरोपी कब से इस तरह चालक-परिचालकों से टिकट का कैश लेकर एक चिट के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय में दिखाने का क्रम चला रहा था। चालक-परिचालक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि चेकिंग के दौरान किसी परिचालक का 20 रुपये भी कैश कम हो या टिकट न काटा हो तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। यहां हजारों रुपये की गड़बड़ी और वसूली किए जाने के आरोप के बावजूद एसओ को न तो निलंबित किया और न ही उसके खिलाफ कोई जांच बिठाई गई। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन के आम कर्मचारी और अधिकारी के लिए अलग-अलग नियम तथा कार्रवाई किए जाने के रवैये से चालक-परिचालकों में गुस्सा है। आरोपी पर इससे पहले भी कई तरह की गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आज तक इन गड़बड़ियों की न तो जांच रिपोर्ट सामने आई और न ही आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। प्रीत महेंद्र ने कहा कि कंडक्टर से वसूली किए जाने का मामला उजागर होने और इसकी शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधन के समक्ष लिखित रूप में दिए जाने के बावजूद निगम प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक परिचालक चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। यह सिर्फ एक मामला सामने आया है। इससे पहले न जाने कितने परिचालक इस वसूली का शिकार हुए होंगे। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियों की निगम प्रबंधन जांच करवाए और इन पर पूरी तरह रोक लगाए।
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