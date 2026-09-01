Shimla News: विश्व धरोहर ट्रैक पर छह ट्रेनें 11 और चार ट्रेनें 13 सितंबर तक रद्द

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं इस अवधि में बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को बोर्ड की ओर से मैसेज भेजकर ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दे दी गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।