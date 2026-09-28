Shimla News: गेयटी थियेटर में श्यामरंगम नाटक का मंचन

विज्ञापन





नाटक में संदेश दिया है कि कठिन परिस्थितियों के बीच इंसान अपने रिश्तों और जीवन को किस तरह बचा सकता है। नाटक में शौर्यवीर सागर ने चोर माधव श्यामरंगम की भूमिका निभाई। नीरज रघुवंशी ने मोहित, रितु ने मीना, आशुतोष शर्मा ने प्रमोद, धीरज रघुवंशी ने जुगनू और दिव्या सागर ने गंधर्वा का किरदार निभाया। राम प्रसाद यादव ने राजू, हर्षेंद्र मेहता ने आलोक और देवेन शर्मा ने नंदलाल दीक्षित की भूमिका निभाई।