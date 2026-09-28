Shimla News: गेयटी थियेटर में श्यामरंगम नाटक का मंचन
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शौर्यागेट संस्था की ओर से सोमवार को गेयटी थियेटर के गौथिक हॉल में श्यामरंगम नाटक का मंचन किया गया। नाटक का लेखन और निर्देशन शौर्यवीर सागर ने किया। कहानी एक ऐसे चोर के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो चोरी के इरादे से एक घर में दाखिल होता है। घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे विवाद, तनाव और व्यवहार संबंधी समस्याओं को देखकर उसकी सोच बदल जाती है। इसके बाद वह चोरी करने के बजाय परिवार के रिश्तों को बचाने और उन्हें टूटने से रोकने की कोशिश में जुट जाता है। चोर माधव श्यामरंगम की अपनी जिंदगी का अतीत भी सामने आता है। इसके जीवन में लिए एक गलत फैसले का असर उसके परिवार को लंबे समय तक झेलना पड़ा।
नाटक में संदेश दिया है कि कठिन परिस्थितियों के बीच इंसान अपने रिश्तों और जीवन को किस तरह बचा सकता है। नाटक में शौर्यवीर सागर ने चोर माधव श्यामरंगम की भूमिका निभाई। नीरज रघुवंशी ने मोहित, रितु ने मीना, आशुतोष शर्मा ने प्रमोद, धीरज रघुवंशी ने जुगनू और दिव्या सागर ने गंधर्वा का किरदार निभाया। राम प्रसाद यादव ने राजू, हर्षेंद्र मेहता ने आलोक और देवेन शर्मा ने नंदलाल दीक्षित की भूमिका निभाई।
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नाटक में संदेश दिया है कि कठिन परिस्थितियों के बीच इंसान अपने रिश्तों और जीवन को किस तरह बचा सकता है। नाटक में शौर्यवीर सागर ने चोर माधव श्यामरंगम की भूमिका निभाई। नीरज रघुवंशी ने मोहित, रितु ने मीना, आशुतोष शर्मा ने प्रमोद, धीरज रघुवंशी ने जुगनू और दिव्या सागर ने गंधर्वा का किरदार निभाया। राम प्रसाद यादव ने राजू, हर्षेंद्र मेहता ने आलोक और देवेन शर्मा ने नंदलाल दीक्षित की भूमिका निभाई।
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