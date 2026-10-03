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Shimla News: टेबल टेनिस में शिमला ने जीता गोल्ड

Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
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Shimla won gold in table tennis
शिमला। राजधानी की चार बेटियों ने राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतियोगिता हमीरपुर जिले के डीएवी स्कूल नादौन में हुई। इसमें गर्ल्स अंडर-19 वर्ग में डीएवी लक्कड़ बाजार स्कूल से तनवी, दिशानी चक्रवर्ती और डीएवी न्यू शिमला स्कूल से मिहिका तथा सुहानी ने भाग लिया। कड़े मुकाबले के बाद चाराें प्रतिभागियों ने अपने विरोधी खिलाड़ियों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इंदिरा गांधी खेल परिसर से राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ था। संवाद
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