Shimla News: शिमला में 150 अनुबंध जेबीटी नियमित, आदेश जारी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। जिले में अनुबंध पर कार्यरत 150 जेबीटी शिक्षकों को नियमित कर दिया है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा निशा भलूनी के कार्यालय से नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। उपनिदेशक ने निर्देशों में कहा है कि नियमितीकरण तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नियमित किए शिक्षकों को 29,700 रुपये का न्यूनतम वेतनमान मिलेगा। यह हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित नियम, 2022 के तहत दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें समय-समय पर अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। यह शिक्षक जिले के रामपुर, रोहड़ू, सुन्नी, जुब्बल और कोटखाई सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत हैं। नियमितीकरण के लिए शिक्षकों को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी शामिल है। संवाद
विज्ञापन