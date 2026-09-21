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हिमाचल: शिमला सचिवालय में आज नए कार्यालय का उद्घाटन, सीएम सुक्खू करेंगे कामकाज; बाहर जुटे कर्मचारी

Mon, 21 Sep 2026 10:46 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 21 Sep 2026 10:46 AM IST
सार

शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में नए कार्यालय का उद्घाटन आज किया जा रहा है। नया भवन बनकर तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नए कार्यालय में बैठने की जानकारी है। उद्घाटन समारोह से पहले सचिवालय के बाहर कर्मचारियों के जुटने की तस्वीर सामने आई है।

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shimla secretariat new office inauguration cm sukhu employees gathered
उद्घाटन से पहले सचिवालय के बाहर कर्मचारी जुटे। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आज नए कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। नए भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से नए कार्यालय में बैठेंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर सचिवालय परिसर में तैयारियां की गई हैं। समारोह शुरू होने से पहले सचिवालय के बाहर कर्मचारियों के जुटने की तस्वीर सामने आई है। इससे परिसर में सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है।

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नया कार्यालय तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री के कामकाज से जुड़ी गतिविधियां यहां से संचालित होने की जानकारी है। हिमाचल सरकार की आधिकारिक जानकारी में सुखविंद्र सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के पद पर दर्ज हैं और राज्य सचिवालय शिमला सरकार के प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

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फिलहाल सभी की नजर आज होने वाले उद्घाटन समारोह पर है। कार्यक्रम के दौरान नए कार्यालय से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी भी सामने आने की उम्मीद है। उद्घाटन से पहले सचिवालय के बाहर कर्मचारियों की मौजूदगी के कारण परिसर में माहौल खासा सक्रिय नजर आया। समारोह के बाद नए कार्यालय से मुख्यमंत्री के नियमित कामकाज की शुरुआत होगी।

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