हिमाचल: शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पंजाब-चंडीगढ़ से दो चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार; नशे के नेटवर्क की जांच तेज

वहीं, पुलिस थाना सदर में 8 सितंबर को अभियोग संख्या 119/2026 दर्ज किया गया था। इस मामले में कृष्णानगर निवासी सनमजीत उम्र 25 वर्ष और सुमित सपरा उम्र 22 वर्ष को पांच ग्राम हेरोइन/चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया था।पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मामले की बैकवर्ड लिंकिंग की। जांच में मनीमाजरा, चंडीगढ़ निवासी गौरव तिशावर उम्र 31 वर्ष की कथित संलिप्तता सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम ने मनीमाजरा में कार्रवाई करते हुए गौरव तिशावर को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, गौरव एक सहकारी बैंक में कार्यरत है और नौकरी के अलावा कथित तौर पर नशे की बिक्री से आर्थिक लाभ अर्जित करता था। पुलिस ने उसके मनीमाजरा स्थित आवास से 9.31 ग्राम अतिरिक्त हेरोइन/चिट्टा बरामद करने का दावा किया है।आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का नशे के नेटवर्क में किस स्तर तक संपर्क था और उससे जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हैं।शिमला पुलिस दोनों मामलों में आगे की सप्लाई चेन, आर्थिक लेन-देन और आरोपियों के संपर्कों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मामलों में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।