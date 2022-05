{"_id":"6277db7bfa0e766a722886f1","slug":"shimla-matour-four-lane-news-rani-tal-kangra-to-hamirpur-four-lane-cost-1146-crore-rupee","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: रानीताल से हमीरपुर तक 1146 करोड़ से बनेगा फोरलेन, नागपुर की कंपनी करेगी निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोपाल शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 09 May 2022 03:53 AM IST