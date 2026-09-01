Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:23 PM IST
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खेलकूद : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में पूर्वाह्न 11 बजे खंड स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।
खेलकूद: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलाई में पूर्वाह्न 11 बजे खंड स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।
बैठक: जिला आयुर्वेदिक अस्पताल बिलासपुर की रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) के शासी निकाय की बैठक दोपहर 12 बजे बचत भवन बिलासपुर में शुरू होगी।
काम की बात : उपमंडल घुमारवीं की जोल-डुमैहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
विज्ञापन
खेलकूद: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलाई में पूर्वाह्न 11 बजे खंड स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।
बैठक: जिला आयुर्वेदिक अस्पताल बिलासपुर की रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) के शासी निकाय की बैठक दोपहर 12 बजे बचत भवन बिलासपुर में शुरू होगी।
काम की बात : उपमंडल घुमारवीं की जोल-डुमैहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।