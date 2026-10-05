{"_id":"6ac32d27f9b51c50c00eaf92","slug":"shimla-drunk-driving-60-percent-challans-city-2125-cases-nine-months-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कानून बेअसर? शिमला शहर में हुए 60 फीसदी चालान, नौ महीने में 2125 केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए सख्त कानून और पुलिस के लगातार अभियान के बावजूद शिमला में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। जिला शिमला में इस साल 15 सितंबर तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2125 चालकों के चालान किए जा चुके हैं। इनमें करीब 60 फीसदी चालान शिमला शहर में हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर में शराब पीकर वाहन चलाने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि, पुलिस का यह भी कहना है कि शिमला शहर में नियमित जांच और अधिक पुलिस कार्रवाई के कारण यहां मामलों की संख्या ज्यादा सामने आ सकती है। विज्ञापन

2125 चालान, लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश

जिला पुलिस के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें खासकर रात के समय विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर ब्रेथ एनालाइजर से चालकों की जांच करती हैं। 15 सितंबर तक पुलिस ने जिले में कुल 2125 चालान किए हैं। कार्रवाई के साथ ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश संबंधित आरएलए को भी भेजी गई है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार कुल मामलों में करीब 60 फीसदी चालान शिमला शहर में हुए। इसके बाद रामपुर और झाकड़ी में शराब पीकर वाहन चलाने के मामले अधिक सामने आए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

रात में ज्यादा रहती है पुलिस की नजर

शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस रात के समय विशेष नाकाबंदी करती है। इस दौरान संदिग्ध वाहन चालकों को रोककर एल्कोमीटर से जांच की जाती है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है। रात के समय भी नाकाबंदी करके चालकों की जांच की जाती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शराब पीने के बाद वाहन न चलाएं। नशे में वाहन चलाना खुद चालक के साथ-साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।

विज्ञापन