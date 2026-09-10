जॉब ट्रेनी: जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे जूनियर ड्राफ्ट्समैन के सात पद, इतना मिलेगा मानदेय

हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने ड्राइंग कैडर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जूनियर ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 7 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बैचवाइज आधार पर की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें 15,500 प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को प्रदेश में जल शक्ति विभाग के किसी भी विंग में तैनात किया जा सकता है। कुल 7 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 3 पद रखे गए हैं, जबकि सामान्य (आईआरडीपी), सामान्य (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जाति (बीपीएल) के लिए 1-1 पद आरक्षित है।

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